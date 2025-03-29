العراق يؤكد دعمه لأمن لبنان واستقراره ويجدد اتفاق تزويده بالوقود

2025-03-29 23:00:04 - المصدر: كونا

بغداد ـ 29 ـ 3 (كونا) -- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم السبت التزام بغداد بدعم أمن لبنان واستقراره والمساهمة في إعماره والموافقة على منح وزارة النفط العراقية استثناء لإمداد لبنان بالوقود لمدة ستة أشهر إضافية.جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية نقل خلاله تأكيد السوداني رفضه اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان لا سيما اعتداء أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.بدوره أعرب بري عن شكره للمواقف العراقية الداعمة للبنان وسيادته مؤكدا الحرص على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات.وأبرم العراق ولبنان في يوليو عام 2021 اتفاقا لتزويد الأخير بزيت الوقود الثقيل مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين. (النهاية) ع ح ه / أ م س