بيان من المجمع الفقهي بشأن هلال العيد

2025-03-29 23:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، أن يوم غد الأحد (30 آذار 2025) هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الاثنين الموافق 31 آذار 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت.

وأوضح المجمع، في بيان رسمي تلقته "بغداد اليوم"، أن لجنة الفتوى اعتمدت هذا العام رأي السادة الشافعية في اعتبار اختلاف المطالع، معتبرًا أن ثبوت رؤية الهلال في بلد مسلم لا يلزم بقية البلدان إن اختلفت المطالع الجغرافية.

وأشار البيان إلى أن الحسابات الفلكية بينت استحالة رؤية الهلال في العراق وبعض الدول المجاورة كإيران وسوريا ومصر والمغرب، وهو ما عزز قرار اعتماد الأحد متممًا لشهر رمضان.

ونبّه المجمع إلى أن بعض ما يُتداول في وسائل الإعلام من اجتهادات وآراء شخصية "لا تمثل الموقف الرسمي الصادر عن المجمع الفقهي"، مؤكدًا أن الفتوى الرسمية يجب أن تصدر من الجهات المختصة في المجمع.

وختم البيان بالدعوة إلى توحيد كلمة المسلمين، وتعزيز الصف الواحد، وتغليب روح الجماعة على الخلافات، بما يحفظ وحدة الموقف ويجنب الفُرقة والانقسام.



