افتاء كردستان: رؤية هلال شوال ثبتت والأحد أول أيام عيد الفطر

2025-03-30 00:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان، مساء اليوم السبت (29 آذار 2025)، أن يوم الأحد الموافق 30 آذار هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأكد المجلس، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "تحديد المناسبات الشرعية يدخل ضمن السياسة الشرعية للدولة، ويُتخذ بالتشاور مع المختصين، ولا يُعد من صلاحيات الأفراد".

وأضاف البيان أن "رؤية الهلال ثبتت في بعض الدول الإسلامية المجاورة للعراق، وهو ما دفع إقليم كردستان إلى اتخاذ الخطوة نفسها"، مبينًا أن هذا القرار يستند إلى رأي جمهور العلماء الذين يرون كفاية ثبوت الرؤية في أي بلد إسلامي.

وختم المجلس الأعلى للإفتاء بيانه بدعوة المواطنين إلى الاحتفال بالعيد بثقة ودون أي تردد، مؤكدًا أن صباح الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.