الأعرجي: العراق أثبت انه يؤثر ولا يتأثر بمتغيرات المنطقة

2025-03-30 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، أن العراق أثبت انه يؤثر ولا يتأثر بمتغيرات المنطقة.وقال الأعرجي لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراق اثبت أنه يؤثر ولا يتاثر بمتغيرات المنطقة"، مشددا على "العراقيين ان يعملوا لمصلحتهم ".وأضاف، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن ياخذ في الانتخابات المقبلة من جرف الاحزاب العقائدية بل سيعتمد على اصوات الشعب"، لافتا الى أن "معيار السيد مقتدى الصدر عن رضا الحكومة هو قبول الشارع وهذا متحقق مع السوداني".وأشار إلى أن "ما حدث في ملعب الاردن لا يمثل موقف حكومتهم وعلينا ان نتعامل مع الموقف وفق حجمه"، مؤكدا ان "المنجز الاهم في حكومة السوداني انها ابعدت العراق عن مخاطر حرب المنطقة".