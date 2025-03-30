المشهداني يسيطر على لجنة تطبيق العفو العام بعد خلاف ومشادات بين نواب سنة

2025-03-30 00:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطّلع، يوم الأحد، بحدوث خلافات حادّة داخل قيادات المكوّن السني بشأن رئاسة لجنة تطبيق قانون العفو العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: إن الخلاف تمحور بشكل أساس بين تنافس النائبين طلال الزوبعي وكريم عبطان على ترؤس اللجنة.

ووفقاً للمعلومات فقد اندلعت مشادة كلامية قبل يومين بين الزوبعي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، انتهت بقرار من الأخير بسيطرة على قرار اللجنة وتكليفه نفسه برئاستها "تفادياً للإحراجات"، ولإبعاد المنصب عن النواب.

وأضافت المصادر أن اللجنة لم تُشكّل رسمياً حتى الآن، إلا أنّ الخلافات ظهرت قبل الشروع في إجراءات تشكيلها.

ويعتبر تعديل قانون العفو العام في العراق أحد مطالب الأحزاب السياسية السنية، والذي وضعته كشرط على حكومة محمد شياع السوداني سنة 2022 مقابل تأمين التصويت عليه كرئيس وزراء جديد للعراق.

وتقول الأحزاب السنية إن قانون العفو العام هو لـ"تصحيح الأخطاء القضائية" والأحكام التي صدرت على عدد كبير من المحكومين بقانون الإرهاب خلال الفترة التي سيطر عليها تنظيم داعش على مناطق السنة في العراق.