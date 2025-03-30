2025-03-30 00:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في إقليم كوردستان، يومالسبت، الإطاحة بمتهميْن بالمتاجرة بالمواد المخدرة، مع ضبط كيلوغرام واحد من مادة"الماريجوانا" المخدرة كان بحوزتهما في مدينة أربيل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استمراراً لمساعيهاللتصدي ومكافحة المواد المخدرة، وبعد تحصل قرار من قاضي تحقيق الآسايش، تمكنت قواتهامن إلقاء القبض على متهمين اثنين يتاجران ببيع وشراء وتوزيع المواد المخدرة داخل مدينةأربيل".

وأضاف البيان، أن "العملية شهدت ضبط أكثر من كيلوغرام واحد من مادةالماريجوانا المخدرة كانت بحوزة المتهميْن".

وأشار إلى أن "المتهميْن محتجزان استناداً لقانون مكافحة المواد المخدرةوالمؤثرات العقلية".