الأعرجي: رئيس الوزراء نجح في إعادة الثقة ما بين المنظومة السياسية والشعب

2025-03-30 01:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، أن العراق أثبت انه يؤثر ولا يتأثر بمتغيرات المنطقة، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء نجح في إعادة الثقة ما بين المنظومة السياسية والشعب.وقال الأعرجي لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراق اثبت أنه يؤثر ولا يتاثر بمتغيرات المنطقة"، مشددا على "العراقيين ان يعملوا لمصلحتهم ".وأضاف، أن "الإعلام يحاول إثارة الرعب بينما رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أرجع الثقة بين المنظومة السياسية والشعب"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء لن ياخذ في الانتخابات المقبلة من جرف الاحزاب العقائدية بل سيعتمد على اصوات الشعب".وبين ان "السيد مقتدى الصدر اذا قرأ منجزات السوداني جيدا سيوافقه في دورة ثانية"، مؤكدا أن "معيار السيد الصدر عن رضا الحكومة هو قبول الشارع وهذا متحقق مع السوداني".وأشار إلى أن "ما حدث في ملعب الاردن لا يمثل موقف حكومتهم وعلينا ان نتعامل مع الموقف وفق حجمه".واكد ان "الرؤية الاميركية للشيعة انهم مسالمون، أي لا يهتمون بالقاعدة والارهاب وتنظيم داعش وجميع المنظمات الارهابية"، لافتا الى ان "هناك لوبي كردي وسني مع الغرب وامريكا بينما الشيعة لم يتمكنوا من تشكيل مثل هذا اللوبي".ولفت إلى أن "المنجز الاهم في حكومة السوداني انها ابعدت العراق عن مخاطر حرب المنطقة"، مبينا ان " مشاريع الحكومة الحالية والسيطرة على حركة الاقتصاد المالية والامن الغذائي ابرز المنجزات".