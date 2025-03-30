2025-03-30 02:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏فاز فريق الزوراء على مضيفه فريق الطلبة مساء السبت بنتيجة 2-1 في ديربي جماهيري ضمن منافسات الجولة 25 دوري نجوم العراقي لكرة القدم.

‏جرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد عند الساعة 11:30 مساءً.

‏انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل الفريقين، سجل الزوراء اولا عن طريق اللاعب عزيز شتيوي في الدقيقة 10 وعادل الطلبة النتيجة عن طريق اوغستين اموتو في الدقيقة 23 .

‏وفي الشوط الثاني إضافة الزوراء هدفه الثاني عند الدقيقة 56 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حسن عبد الكريم

شهد اللقاء طرد لاعب الطلبة همام طارق بعد قام بضرب اللاعب حسن عبد الكريم متعمدا في الدقيقة 60 ليكمل الطلبة مباراته بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 52 بالصدارة مؤقتا لحين انتهاء مباراة زاخو ودهوك غداً، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 40 بالمركز الخامس.

وفي مباراة أخرى ضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق النجف على ضيفه فريق الحدود بنتيجة 3 -1.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب النجف الدولي.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق النجف هدفين عن طريق يونس حمود في الدقيقة 76، وهدف فوز قاتل للمحترف دومنيك ميندي في الدقيقة 90+5 ، بينما تقدم الحدود بتسجيل اهداف اللقاء عن طريق ستيوار مينا في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 33 بالمركز التاسع ، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 13 بالمركز 20 .