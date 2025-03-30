2025-03-30 04:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان عن إلقاء القبض على متهم قالت إنه افتعل قصة خطف وهمية وزعم تعرّضه للتعذيب، بهدف تضليل العدالة وإثارة الرأي العام، فيما أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار بترحيل عشرات المخالفين من ست دول مختلفة، بينهم رعايا لدولتين عربيتين، لمخالفتهم شروط الإقامة.

وأوضحت قيادة شرطة محافظة ميسان في بيان لها، أنّه "بتاريخ 25 آذار 2025، تم تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُفيد باختطاف ناشط مدني يُدعى (جواد عريمش)، وعلى الفور، وجّه قائد شرطة المحافظة بإجراء التحقيق والتواصل مع ذوي الشخص المذكور، ليتبين أنه غادر البلاد إلى الجمهورية الإسلامية، ما نفى صحة ادّعاء اختطافه”.

وأضاف: “بعد يومٍ واحد، قام المتهم بتكذيب بيان الشرطة عبر صفحته الشخصية، مدّعيًا اختطافه من جهة مجهولة، وفي 28 آذار 2025، ورد بلاغٌ إلى قسم الاستجابة (911) حول وجود مواطن عليه آثار تعذيب يُدعى (جواد عريمش) يزعم تعرّضه لعملية اختطاف وتعذيب من قبل أشخاص مجهولين، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وبيّنت قيادة الشرطة أنّ “قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي وجّه بتشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام/شعبة مكافحة الخطف، وبالتنسيق مع جهات مختصة ومصادر موثوقة، تبيّن زيف رواية المتهم بعد رصده في إحدى مناطق المحافظة قبل ساعات قليلة من اختلاق قصة الاختطاف، وعند مواجهته بالأدلة الدامغة، اعترف بأنه أخفى نفسه بهدف إثارة الرأي العام، مستغلاً شعبيّته كنشاط مدني، إضافةً إلى سعيه لمقايضة أحد المواطنين للتنازل عن دعوى قضائية تتعلق بخطف فتاة ضد أحد أقربائه الموقوف حالياً”.

وأكد البيان أنّ “المتهم تم توقيفه بعد تدوين أقواله ابتدائيًّا وقضائيًّا، وفق المادة 243 من قانون العقوبات العراقي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

وفي سياقٍ أمنيٍ منفصل، أفاد مصدر في محافظة ذي قار بأن “الأجهزة الأمنية رحّلت 47 مواطناً أجنبياً من المحافظة إلى خارج البلاد لمخالفتهم شروط الإقامة”، مشيرًا إلى أنّ “هؤلاء المرحّلين ينتمون إلى ست دول، هي: أفغانستان وسوريا وباكستان وبنغلاديش ومصر والصين”.

وأضاف لوكالة شفق نيوز، أنّ “قرار الترحيل جاء استنادًا إلى قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.