كاين يواصل أرقامه القياسية في البوندسليغا

2025-03-30 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

يواصل المهاجم الإنكليزي هاري كاين نجم بايرن ميونيخ تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الألماني.

ففي مباراة الجولة 27 ضد سانت باولي، حقَّقَ المهاجم إنجازاً مميّزاً آخر. وإفتتح صانع الأهداف البالغ من العمر 31 عاماً التسجيل في الدقيقة 17، مُسجّلاً هدفه الثالث والثلاثين هذا الموسم.

ووفقاً لبوابة الإحصاءات "أوبتا"، فقد سجل كاين الآن ضُدّ جميع الفرق الـ 19 الّتي واجهها في الدوري الألماني.

في تاريخ البطولة، لم يلعب ويسجل ضد فرق أكثر سوى الأسطورة ميروسلاف كلوزه: حيث سجل الألماني ضد 28 نادياً مختلفاً.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن، مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم، يتصدر ترتيب الدوري الألماني.