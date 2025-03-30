زراعة كردستان: مخاطر تواجه محصول القمح في أربيل ودهوك

2025-03-30 09:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حذّرت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كردستان من أن عدم هطول أمطار كافية هذا العام في محافظتي أربيل ودهوك، يخلق خطراً على محصول القمح. وصرح المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، هيوا علي، أن الأمطار اللازمة لم تهطل في إقليم كردستان، والتي تقدر بنحو 350 إلى 400 ملم، مما يعدد بمخاطر على محصول القمح في أربيل ودهوك. في موسم الأمطار الماضي، هطلت 242.2 ملم من الأمطار في مركز أربيل. وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان الى أنه في هذا الموسم، هطلت حتى الآن 100 ملم من الأمطار في مركز أربيل. بخصوص محصول القمح، لفت هيوا علي إلى أن وضع الزراعة في محافظتي السليمانية وحلبجة أفضل من محافظتي أربيل ودهوك، لأن كمية الأمطار كانت أفضل في هاتين المحافظتين. وأردف أنه لم تتجاوز دهوك وأربيل كمية الأمطار اللازمة لهذا الموسم، مما خلق خطراً على محصول القمح. يذكر أنه في العام الماضي، تجاوز محصول القمح في إقليم كوردستان حاجز المليون طن. وتوقع المتحدث باسم وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان أنه وبسبب قلة الأمطار وتذبذبها، سيكون إنتاج اقليم كوردستان هذا العام من القمح أقل بكثير من العام الماضي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام