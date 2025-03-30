بينها "ديربيان".. أربع مواجهات مثيرة اليوم في دوري نجوم العراق

2025-03-30 09:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تختتم، اليوم الاحد، منافسات الجولة الـ 25 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات مهمة، تتوزع بين بغداد والبصرة ودهوك .

حيث ستشهد المباريات صراعاً قوياً بين الفرق الطامحة لحصد النقاط الثلاث وتعزيز مراكزها في ختام الجولة اليوم .

وتنطلق مباراتان عند الساعة الـ 9:15 مساء تجمع الأولى في مباراة دربي جماهيري كوردستاني فريق دهوك الذي يسعى لخطف ثلاث نقاط من منافسه التقليدي فريق زاخو الطامح لاستعادة الصدارة من الزوراء الذي تفوق على فريق الطلبة في لقاء جماهيري يوم أمس السبت ، وتقام المباراة على ملعب دهوك .

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق الكهرباء وضيفه فريق أربيل، ويطمح الفريقان الى اقتناص النقاط الثلاث وتحسين موقعهما في ترتيب الفرق بعد نزيفهما لنقاط مهمة ، وتجري المباراة على ملعب الزوراء .

‏بينما تقام مباراتان في الساعة الـ 11:30 مساءً تجمع الاولى فريق نفط البصرة الذي يحاول لتحقيق الفوز والتخلص من المراكز المتاخرة، مع ضيفه نفط ميسان الذي يحاول العودة الى المراكز المتقدمة لمصالحة جمهوره وتعويض خسارته القاسية في الجولة الـ 24 برباعية نظيفة امام الشرطة ، وتقام المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة.

وتجمع المباراة الثانية فريق الشرطة بمنافسه التقليدي القوة الجوية في مباراة ديربي جماهيري مثير يطمح من خلاله كلا الفريقين تحقيق الفوز لإسعاد جمهورهما وخطف ثلاث نقاط ثمينة، وتقام المواجهة على ملعب الشعب الدولي .