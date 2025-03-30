احدهم القى رمانة يدوية.. القبض على 5 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد

2025-03-30 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد (30 آذار 2025)، عن ألقاء القبض على 5 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وفق مذكرات قبض قضائية، تمكنت قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبعمليات متميزة جاءت بإسناد الجهد الأمني والاستخباري بإلقاء القبض على (5) متهمين وفق المواد القانونية (القتل، المشاجرة، التهديد، إلقاء رمانة يدوية)، ضمن قاطع المسؤولية في مناطق (مدينة الصدر، البنوك، الشعب، حي طارق) ببغداد".

واضافت، أنه "في سياق العمليات الأمنية للتفتيش عن السلاح المنفلت، تمكنت قطعات اللواء العشرون في مناطق (حي الكوفة ، قرية السبع) من ضبط (بندقية كلاشنكوف، 2 مسدس، بندقية صيد، 2 مخزن بندقية، 20 اطلاقة عتاد بندقية، مخزن مسدس)".

وتابع البيان، أنه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".