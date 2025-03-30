ضبط (1) كغم من الكريستال والحبوب المخدرة في منفذ الشلامجة

2025-03-30 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد (30 اذار 2025)، ضبط (1) كغم من مادة الكريستال وحبوب مخدرة بحوزة مسافرة عراقية في منفذ الشلامجة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها في منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من القاء القبض على مسافرة عراقية، ضبط بحوزتها (1) كغم من مادة الكريستال المخدرة مخبأه داخل نعلها".

واضافت انه "تم ضبط حبوب الترامادول المخدره والبالغ عددها (3,790) حبه بالإضافة إلى (4) غم من مادة ( المارجوانا)، كانت مخبأه في الشال النسائي، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد".

وبينت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمه مع المضبوطات الى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".