2025-03-30 10:00:04 - المصدر: ايشان

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة لضم غرينلاند، وذلك لأول مرة منذ بدأ الحديث عن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ورغبته في السيطرة عليها. وقال ترامب في مقابلة مع قناة “إن بي سي”، السبت: “أعتقد أنه من الممكن أن نتمكن من القيام بذلك دون استخدام القوة العسكرية. هذا هو سلام العالم، هذا هو الأمن الدولي”. لكن […]

ظهرت المقالة ترامب يلوح باستخدام القوة لضم غرينلاند: لا استبعد أي شي من الطاولة أولاً على ايشان.



