أنشيلوتي: مبابي يصنع الفارق

2025-03-30 10:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم الاحد (30 اذار 2025)، أن فريقه لم يقدم مباراة سيئة أمام ليجانيس، في الانتصار 3-2 ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا، فيما اكد ان مبابي يصنع الفارق.

وقال أنشيلوتي في تصريح صحفي، إننا "سيطرنا على المباراة لكننا افتقدنا التوازن، وهذا سبب استقبالنا لهدفين"، مبينا اننا "لم نستحق اهتزاز شباكنا وفقا لما قدمناه في الشوط الأول، لكن ليجانيس استغل الهجمات المرتدة وسجل".

واضاف ان "ليجانيس اشتكى من بعض الحالات التحكيمية، لكن قبل الهدف الثاني لهم، ربما كانت هناك مخالفة لصالح إبراهيم دياز، فهذه قرارات رمادية والحكم اتخذ خياره".

وعن تألق مبابي ومعادلته رقم كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع ريال مدريد (33 هدفا)، علق "إنه في حالة رائعة وأكثر نشاطا وحضورا في اللعب، كما أنه يصنع الفارق، وهذا ما نريده منه".

وحول افتقاد الفريق للحدة، أوضح "ما افتقدناه هو التوازن في الشوط الأول، فبعد ركلة الجزاء، كان بإمكاننا إدارة التقدم بصورة أفضل، لكن لم نتمركز بشكل جيد، ولذلك استقبلنا هدفين، لكن تحسن مستوانا في الشوط الثاني".

وبسؤاله عن المنافسة في الليجا وابتعاد أتلتيكو بفارق 6 نقاط عن الصدارة، قال أنشيلوتي "قد تكون المنافسة بين فريقين أو ثلاثة، وأثق أن أتلتيكو سيقاتل حتى النهاية، لأنه فريق محترف، ونحن أيضا سنقاتل".

وحول الجدل التحكيمي المتعلق بركلة الجزاء التي حصل عليها جولر، والخطأ الذي سبق الهدف الثالث، لفت "في بعض اللقطات يعترضون هم، وفي حالات أخرى نعترض نحن".

أما عن تسديد مبابي للركلة الحرة التي جاء منها هدفه الرائع، فقد كشف أنشيلوتي "جربها في التدريبات بالأمس، ونفذها بشكل رائع، وأراد تكرارها اليوم. منحناه الثقة، ونجح في ذلك".

كما أشاد أنشيلوتي بأداء جولر، قائلا "قدم مباراة جيدة وأظهر إمكانياته الرائعة، فهو لاعب يمتلك لمسة فنية جميلة، ورغم أنه ليس بنفس حدة بقية المهاجمين، إلا أنه كان مفيدا، وقمت بتبديله فقط لإضافة لاعبين أكثر قوة في الهجوم".

ورفع ريال مدريد، رصيده إلى 63 نقطة في الوصافة، بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، الذي سيواجه جيرونا، غدا الأحد.

المصدر: وكالات