فنلندا: الجالية العراقية نشيطة في مجتمعنا وتعمل في مجالات مختلفة

2025-03-30 10:05:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمان

أكدت سفيرة جمهورية فنلندا لدى العراق، أنو ساريلا، اليوم الأحد، أن الجالية العراقية نشيطة في المجتمع الفنلندي وتعمل في مجالات مختلفة،

وقالت السفيرة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك أكثر من 20 ألف عراقي يعيشون في فنلندا، معظمهم وُلِدوا هناك، ومنهم من حصل على حق اللجوء أو الجنسية الفنلندية"، مؤكدةً أن "العراقيين في فنلندا نشطاء في المجتمع الفنلندي ويعملون في مجالات مختلفة، كما أن بعضهم عاد إلى العراق لبناء حياته من جديد، وهو ما يفتح مجالاً لتعزيز العلاقات بين البلدين".

وفي ما يخص التعليم، شددت السفيرة، أنه "من الصعب نقل نظام تعليمي بالكامل من بلد إلى آخر، لكن هناك نقاطاً يمكن التركيز عليها، وأن أهم المعايير التي يمكن الاستفادة منها في العراق هي تحقيق التكافؤ في فرص التعليم، حيث يُقدَّم التعليم الحكومي للجميع بشكل متساوٍ".

ولفتت الى أن "مهنة التعليم في فنلندا تُعَدّ من أكثر المهن احتراماً، حيث يحظى المعلمون بتشجيع وامتيازات كبيرة، مما يجعل العديد من الطلاب يرغبون في أن يصبحوا معلمين في المستقبل، كما أن جميع المعلمين يحملون شهادة الماجستير ويتمتعون بمهارات عالية".

وأشارت الى أن "البيئة التعليمية في فنلندا تجعل الطالب شغوفاً بالتعليم من خلال إدخال المرح والفكاهة إلى الدروس، مما يجعلها بيئة جاذبة للأطفال".