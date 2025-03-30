ضبط (1) كغم من الكريستال والحبوب المخدرة بحوزة مسافرة عراقية بمنفذ الشلامجة

2025-03-30 10:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط (1) كغم من الكرستال والحبوب المخدرة بحوزة مسافرة عراقية بمنفذ الشلامجة.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة عراقية، ضبط بحوزتها (1) كغم من مادة الكريستال المخدرة مخبأه داخل نعلها، كما تم ضبط حبوب الترامادول المخدرة والبالغ عددها (3,790) حبه بالإضافة إلى (4) غم من مادة ( المارجوانا)، كانت مخبأه في الشال النسائي، في محاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها البلد".

وأضاف أن "عملية الضبط تمت من قبل مفتشات مديرية المنفذ وشعبة مكافحة المخدرات والشعبة الفنية بالتعاون مع شرطة الجمرك ومفرزة k9 وشعبة التراخيص والاستخبارات"، مشيرا الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة مع المضبوطات الى مركز شرطة جمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".