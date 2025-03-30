ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئا تجاه فينيسيوس

2025-03-30 10:05:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

اتخذت إدارة ريال مدريد الإسباني، قراراً مفاجئًا، بشأن أحد نجوم الفريق، بعد تزايد اهتمام الدوري السعودي، بالتعاقد معه هذا الصيف.

وبحسب ما ذكره موقع "somosfanaticos"، فإن ريال مدريد وافق على التفاوض بشأن بيع عقد البرازيلي ؤ؛ لكنه فرض شرطًا حاسمًا للدوري السعودي للمحترفين.

ويعد اسم فينيسيوس جونيور من أولويات الهلال بحسب عدة تقارير، حيث تبحث إدارة النادي عن بديل لمواطنه نيمار الذي رحل إلى سانتوس البرازيلي.

وبدأت بالفعل المفاوضات بين فينسيوس جونيور والنادي الإسباني لتجديد عقده، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ولا تزال المحادثات في مراحلها المبكرة.

ووفقاً لما أفاد به الموقع فإن الفريق الذي يقوده فلورنتينو بيريز، يميل إلى الاحتفاظ، باللاعب النجم، الذي ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد حتى يونيو 2027.

لكن وفقًا لموقع Football Transfers ، فإن الفريق منفتح على بيعه إذا قدمت أندية الدوري السعودي للمحترفين عرضًا قياسيًا عالميًا هذا الصيف.

وأوضح أنه إذا تم تقديم عرض رسمي من مسؤولي الدوري السعودي، ولم يتم تجديد عقد البرازيلي، فقد يقبل النادي المفاوضات.