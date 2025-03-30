2025-03-30 10:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن مقطع فيديو لعناصر من النجدة وهم "نيام" أثناء الواجب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطعاً فيديوياً يظهر فيه ضباط ومنتسبون يقومون بتصوير عناصر من شرطة النجدة داخل إحدى الدوريات وهم (نيام) أثناء الواجب".

وأضافت "على إثر هذا التصرف من قبل الطرفين، وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتشكيل مجلس تحقيقي لقيام الطرف الأول بالتصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والطرف الثاني لإهماله بالواجب"، مشيرة الى أنه "وجه أيضاً بنقلهم جميعاً الى قيادة حدود المنطقة الثانية كإجراء أولي وإحالتهم على ذمة التحقيق".