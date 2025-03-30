صادرات نفط العراق لأمريكا تتجاوز السعودية

2025-03-30 11:00:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية تجاوزات صادرات السعودية خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في جدول لها، إن متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 5.648 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 975 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 4.673 ملايين برميل يوميا. وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت حيث بلغت معدل 203 آلاف برميل يوميا وبذلك تجاوزت صادرات السعودية النفطية لأمريكا التي بلغت الاخيرة معدل صادراتها 144 ألف برميل يوميا. كما وأشارت الإدارة إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.983 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 393 ألف برميل يوميا، تلتها البرازيل بمتوسط 241 ألف برميل يومياً، ومن فنزويلا بمتوسط 195 ألف برميل يوميا. ووفقاً للجدول، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 190 ألف برميل يوميا، ومن السعودية بمعدل 144 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور كانت بمعدل 127 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 86 ومثلها من نيجيريا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام