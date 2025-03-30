هيئة السياحة تشدد الرقابة على الرحلات إلى كردستان للحد من حركة الشركات "الوهمية"

2025-03-30 11:00:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة السياحة، بدء تنفيذ إجراءات رقابية مكثفة على نشاطات الشركات السياحية التي تنظم رحلات داخلية إلى كردستان العراق، طوال ايام عيد الفطر المبارك، بهدف ضبط وتنظيم القطاع السياحي ومنع عمل الشركات غير المجازة الوهمية وذكرت الهيئة في بيان حصلت عليه الاقتصاد نيوز، أن “هذا الإجراء، يأتي لضرورة متابعة التزام الشركات السياحية بالضوابط الرسمية، من خلال استلام الباجات الخاصة بالرحلات السياحية الداخلية، والتأكد من قانونية عملها قبل دخولها إلى الإقليم”. واضاف، أن “الإجراءات، شملت تشكيل لجنة خاصة برئاسة الأمن السياحي وعضوية جهاز المخابرات والأمن الوطني ووزارة النقل، وهيئة السياحة، لتتولى متابعة تنفيذ متابعها ميدانيًا” ، لافتاً إلى أن “الفرق المختصة، ستتواجد عند السيطرات الحدودية المطلة على كردستان حيث تم تحديد سيطرة الغالبية في محافظة ديالى وسيطرة العبايجي في محافظة صلاح الدين كنقاط رئيسية لمتابعة تدقيق الرحلات السياحية”. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام