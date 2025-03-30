خبأتها في شال ونعال .. ضبط مخدرات بحوزة مسافرة عراقية قادمة من ايران (صور)

2025-03-30 11:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت هيئة المنافذالحدودية، اليوم الأحد، ضبط كيلو من مادة "الكريستال" المخدرة بحوزةمسافرة في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، أنه "بعملية نوعية اخرى لهيئة المنافذ خلال 24 ساعة في منفذالشلامجة، تم ضبط كغم من مادة الكريستالوحبوب مخدرة بحوزة مسافرة عراقية".

وأضافت، أن "المخدرات كانتمخبأة داخل نعلها، كما تم ضبط حبوب الترامادول المخدرة والبالغ عددها (3,790) حبهبالإضافة إلى (4) غم من مادة (المارجوانا)، في الشال النسائي، بمحاولة فاشلةلتهريبها وإدخالها البلد".

واشارت الى ان "عملية الضبطتمت من قبل مفتشات مديرية المنفذ وشعبة مكافحة المخدرات والشعبة الفنية بالتعاونمع شرطة الكمارك ومفرزة k9 وشعبة التراخيص والاستخبارات"، موضحةأنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة مع المضبوطات الى مركز شرطةكمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".