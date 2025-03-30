القبض على متهمين بجرائم عدة ببغداد

2025-03-30 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (30 آذار 2025)، عن القبض على عصابة لتجارة المخدرات، واخرين بجرائم متعددة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرا القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تمكنت تشكيلات الفرقتين (الاولى، الثانية) شرطة اتحادية، وقيادة شرطة بغداد الرصافة، وبإسناد الاجهزة، والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء، بينهم عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من ثلاثة اشخاص، وضبط معهم (650 غرام مادة المرجوانة و840 حبة مخدرة)، ومسدسات عدد (2) وبالجرم المشهود".

واضاف، "كما القي القبض على اخرين بجرائم (القتل العمد، التزوير، السرقة، اطراف مشاجرات مسلحة)، وذلك ضمن مناطق (الحرية، الطوبچي، الامين الثانية، العبيدي، الزعفرانية، البوثيلة، النهروان، الكمالية) بجانبي الكرخ والرصافة، مبينا انه تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم ".