الطلبة يحتج على الأخطاء التحكيمية في دوري نجوم العراق

2025-03-30 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعربت إدارة نادي الطلبة ،اليوم الأحد (30 اذار 2025)،عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة التي تعرض لها الفريق خلال دوري نجوم العراق، وآخرها في مباراته أمام الزوراء ضمن الجولة الـ (25).

وأكدت الإدارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، أن " الأخطاء التي ارتكبها حكم الساحة، مهند قاسم وحكم الـ (VAR) سالم عامر، أثرت بشكل مباشر في نتيجة اللقاء، مما أدى إلى قلب مجريات المباراة بطريقة وصفتها بـ"الدراماتيكية". وشددت الإدارة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأخطاء، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لاسترداد حقوق الفريق".

وأضافت أن" النادي يبدي استغرابه من قرار مركز التسوية الذي سمح بمشاركة لاعب معاقب انضباطياً، مشيرة إلى أن سلوك اللاعب بعد تسجيله الهدف كان غير منضبط، من دون أن يتخذ الحكم أي إجراء، كما استندت الإدارة إلى تحليلات خبراء التحكيم العرب، الذين أشاروا إلى وجود أخطاء واضحة ومؤثرة في المباراة، عادة أن هناك "أيادي خفية" تعمل ضد الفريق.".

وفي ختام البيان، دعت إدارة الطلبة، اتحاد الكرة ولجنة الحكام إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ"المهازل التحكيمية"، مهددةً بعدم جدوى استمرار الفريق في الدوري في حال استمرار هذه الأخطاء المؤثرة في مسيرته.