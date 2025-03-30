2025-03-30 11:45:04 - المصدر: ايشان

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أوامر بمعاقبة عناصر من شرطة النجدة ظهروا في مقطع فيديو وهم “نيام” أثناء الواجب، وضباطاً ومنتسبين قاموا بتصويرهم ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الوزارة في بيان تابعته منصة “إيشان”، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو يُظهر ضباطاً ومنتسبين يقومون بتصوير عناصر من شرطة النجدة داخل إحدى […]

ظهرت المقالة الداخلية تعاقب عناصر شرطة ناموا أثناء الواجب وضباطاً صوروهم ونشروا الفيديو أولاً على ايشان.



