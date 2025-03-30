إيران تهدد بضرب قاعدة دييغو غارسيا البريطانية الأمريكية إذا تعرضت لهجوم عسكري

2025-03-30 11:45:04 - المصدر: ايشان

هددت إيران بضرب قاعدة دييغو غارسيا البريطانية الأمريكية المشتركة، إذا تعرضت لهجوم عسكري من الولايات المتحدة. وقال مسؤول عسكري إيراني بارز لصحيفة “تلغراف” البريطانية، إن طهران سوف تستهدف القاعدة الواقعة في المحيط الهندي “ردا على أي هجوم أمريكي محتمل”. وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: “لن يكون هناك تمييز في استهداف القوات البريطانية أو […]

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