2025-03-30

المدى/بغداد أعربت إدارة نادي الطلبة، عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة التي تعرض لها الفريق خلال دوري نجوم العراق، وآخرها في مباراته أمام الزوراء ضمن الجولة الـ (25). وأكدت الإدارة في بيان رسمي تلقته (المدى)، أن " الأخطاء التي ارتكبها حكم الساحة، مهند قاسم وحكم الـ "VAR" سالم عامر، أثرت بشكل مباشر في نتيجة […]

