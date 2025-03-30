حريق يلتهم حقلا للدواجن في اربيل ويتسبب بنفوق أكثر من 50 الف دجاجة

2025-03-30 12:40:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (30 آذار 2025)، بأن حريقًا التهم حقلا للدواجن في قضاء بحركه بمحافظة أربيل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "حريقًا التهم حقلا للدواجن في قضاء بحركه بمحافظة أربيل تسبب بنفوق أكثر من 50 الف دجاجة، واحتراق الأجهزة والمعدات"، مبينا ان "سبب الحريق هو اعقاب السكائر".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق ونجحت في السيطرة عليه، حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة".