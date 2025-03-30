ثلاث دول عالمية تتفق على تعزيز التجارة

2025-03-30 12:40:38 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عقدت كوريا الجنوبية والصين واليابان أول حوار اقتصادي لها منذ خمس سنوات، اليوم الاحد 30 آذار 2025، سعياً لتسهيل التجارة الإقليمية في الوقت الذي تستعد فيه البلدان الثلاثة للرد على الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ووفقاً لبيان صدر بعد الاجتماع، اتفق وزراء التجارة في الدول الثلاث على التعاون الوثيق من أجل إجراء محادثات شاملة وعالية المستوى بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية واليابان والصين لتعزيز التجارة الإقليمية والعالمية. وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك جيون، انه من الضروري تعزيز تنفيذ الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي شاركت فيها الدول الثلاث، وإنشاء إطار لتوسيع التعاون التجاري بين الدول الثلاث من خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والصين واليابان. والتقى الوزراء قبل إعلان ترمب الأربعاء 2 نيسان، عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية، الأمر الذي يقلب شراكات واشنطن التجارية رأساً على عقب. وسول وبكين وطوكيو من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، على الرغم من وجود خلافات فيما بينها بشأن قضايا من بينها النزاعات الإقليمية وتصريف اليابان لمياه الصرف من محطة فوكوشيما المدمرة للطاقة النووية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام