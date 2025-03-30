المشاريع في العراق.. هذه تفاصيل سلف المقاولين ومسالة تأخر مستحقاتهم

2025-03-30 12:40:38 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوضح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، تفاصيل سلف المقاولين ومعالجة تأخر مستحقاتهم، مؤكداً أن جميع المشاريع المدرجة تسير وفق المراحل المحددة. وقال ريكاني، للوكالة الرسمية، إن الوزارة غير معنية بتهيئة الأموال لتنفيذ المشاريع، بينما وزارتا التخطيط والمالية هما المعنيتان بتوفير التمويل، مؤكداً أن جميع المشاريع المدرجة تسير وفق المراحل المحددة. وأشار إلى، أن المقاولين يحصلون على سلف بناءً على المشاريع المنجزة، أحياناً قد يحدث تأخير، لكنني تلقيت وعوداً بأن الموضوع ستتم معالجته قريباً لدفع مستحقات الشركات. وأكدت وزارة الإعمار والإسكان، في وقت سابق، أن تخصيصات مشاريع فك الاختناقات المرورية مؤمنة بالكامل، فيما بينت أن إنجاز أي مشروع لفك الاختناقات سيلحق بإعلان مشروع آخر مكملاً له وبصورة مدروسة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام