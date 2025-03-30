ارتفاع اسعار الدولار في بغداد مع حلول عطلة العيد

2025-03-30 12:55:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد مع حلول عطلة العيد في المؤسسات والدوائر التابعة للدولة العراقية.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح أمس السبت 147400 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فانه الدولار لا يتم تداوله ايام العطل والاعياد .