فرنسا تطرق أبواب ذي قار.. استثمارات جديدة قيد الدراسة

2025-03-30 13:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تستعد محافظة ذي قار لاستقبال وفد من السفارة الفرنسية في بغداد قريبا، بهدف بحث فرص الاستثمار وإقامة مشاريع تنموية في المحافظة. وأكد عضو مجلس محافظة ذي قار، الدكتور أحمد غني الخفاجي، في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أن لقاءه الأخير مع ممثلي السفارة الفرنسية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، تناول...

