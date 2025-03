قريبا.. توزيع 3500 قطعة أرض سكنية في قلعة سكر بعد مصادقة التصاميم القطاعية

2025-03-30 13:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق العلي، عن قرب توزيع 3500 قطعة أرض سكنية في قضاء قلعة سكر، وذلك بعد مصادقة التصاميم القطاعية من قبل المحافظ مرتضى الإبراهيمي. وأكد العلي لشبكة أخبار الناصرية، أن هذه المصادقة تتيح المباشرة في توزيع الأراضي وفق تصاميم حضرية حديثة، تتماشى...

