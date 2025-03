ثلاث وجبات عمل يوميا.. ذي قار تطلق حملتها لخدمة المواطنين في العيد

2025-03-30 13:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، سلامة السرهيد، عن إعداد خطة خدمية شاملة لمناسبة عيد الفطر، تتضمن رفع النفايات وتنظيف الأماكن العامة والشوارع والمتنزهات، بالإضافة إلى إنارتها وتهيئتها لاستقبال المواطنين. وقال السرهيد لشبكة اخبار الناصرية أن الخطة تتضمن تنظيف الشوارع والمناطق العامة ستبدأ من أول أيام عيد...

