وزارة الخارجية تعرب عن تضامنها مع ميانمار إثر الزلزال المدمر

2025-03-30 14:35:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية اتحاد ميانمار جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وما تبعته من هزات ارتدادية أثرت في أجزاء من تايلاند وفيتنام، متسبباً في خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جمهورية العراق تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا والمصابين، فإنها تؤكد وقوفها التام إلى جانب الدول الصديقة في هذه المحنة العصيبة"، مشددة على "أهمية التعاون والتضامن الإنساني لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية."

وتثمن الوزارة "الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الإنقاذ والطواقم الطبية والعاملون في المجال الإنساني في سبيل تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين".