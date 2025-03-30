اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة الـ (25) من دوري نجوم العراق
2025-03-30 14:35:09 - المصدر: واع
بغداد - واع
تقام مساء اليوم الأحد، أربعة لقاءات، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين.
ففي أولى المواجهات، يضيف ملعب دهوك مباراة مهمة تجمع بين صاحب الأرض والجمهور فريق دهوك مع منافسه زاخو في تمام الساعة التاسعة و15 دقيقة مساءً، وبذات التوقيت، يضيف ملعب نادي الزوراء مواجهة تجمع بين الكهرباء وأربيل، ويلتقي نفط البصرة على ملعب الفيحاء ، ضيفه فريق نفط ميسان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وتختتم مواجهات الجولة بقمة جماهيرية مرتقبة تجمع بين الشرطة والقوة الجوية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف على ملعب الشعب الدولي.
تقام مساء اليوم الأحد، أربعة لقاءات، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين.
ففي أولى المواجهات، يضيف ملعب دهوك مباراة مهمة تجمع بين صاحب الأرض والجمهور فريق دهوك مع منافسه زاخو في تمام الساعة التاسعة و15 دقيقة مساءً، وبذات التوقيت، يضيف ملعب نادي الزوراء مواجهة تجمع بين الكهرباء وأربيل، ويلتقي نفط البصرة على ملعب الفيحاء ، ضيفه فريق نفط ميسان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وتختتم مواجهات الجولة بقمة جماهيرية مرتقبة تجمع بين الشرطة والقوة الجوية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف على ملعب الشعب الدولي.