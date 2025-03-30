الصدر يودع شهر رمضان بدعاء للمغفرة والنصر

2025-03-30 14:35:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر،اليوم الأحد (30 اذار 2025)، إلى أن تكون خاتمة شهر رمضان الفضيل خيرًا للمسلمين.

وقال الصدر في تغريدة، تلقتها "بغداد اليوم"، : "وداعًا أيها الشهر الفضيل، وداعًا أيها الشهر الجليل ودمعنا على الفراق فهيل فطوبى لمن صام وصلى وطوبى لمن تاب واهتدى، وطوبى لمن خاف واتقى وطوبى لمن تهجد وبكى".

وأضاف الصدر في دعائه: "اللهم ففي ختامه اختم لنا بإحسانك، وغيّر سوء حالنا بحسن حالك وامنن علينا بمنك وغفرانك وانصرنا على أعدائنا وأعدائك واجعلنا فيه من المرحومين لا المحرومين بحق المعصومين أوليائك".











