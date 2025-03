الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل

2025-03-30 14:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية، اليوم الأحد، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب. وقالت في بيان: "نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وإسناداً لمقاومتِه العزيزةِ المجاهدةِ استهدفتِ القوةُ الصاروخيةُ بعملية عسكرية مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ". وأضافت: "وذلك بصاروخ باليستي نوع"ذو الفقار" وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله".

