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الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل
2025-03-30 14:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية، اليوم الأحد، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب. وقالت في بيان: "نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وإسناداً لمقاومتِه العزيزةِ المجاهدةِ استهدفتِ القوةُ الصاروخيةُ بعملية عسكرية مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ". وأضافت: "وذلك بصاروخ باليستي نوع"ذو الفقار" وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله".

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