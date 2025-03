الأمن النيابية: 6 ضربات نوعية استهدفت ماكنة داعش الإعلامية في العراق

2025-03-30 14:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، توجيه ست ضربات نوعية لماكنة داعش الإعلامية في العراق خلال الأشهر الستة الماضية. وقال عضو اللجنة، النائب ياسر اسكندر، في حديث تابعته(المدى) إن "الجهد الاستخباري العراقي حقق نتائج مهمة خلال الأشهر الستة الماضية، من خلال عمليات التعقب لفلول عصابات داعش الإرهابية في عدة محافظات، عبر تحليل المعلومات والتعاون […]

