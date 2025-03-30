النفط: شركة "BP" قدمت دراسة محدثة لتطوير حقول كركوك

2025-03-30 15:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - فاطمة رحمة

أعلنت شركة نفط الشمال، إحدى شركات وزارة النفط، اليوم الأحد، أن شركة "BP" قدمت دراسة محدثة لتطوير حقول كركوك، مشيرة الى أن الاحتياطي المقدر للنفط في حقول المحافظة يبلغ نحو 5 مليارات برميل.

وقال مدير عام الشركة عامر خليل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تأخر توقيع عقد شركة (BP) كان نتيجة للأوضاع التي شهدتها منطقة عمليات شركات الشمال خلال الفترة ما بين 2014 و2017 بسبب أحداث داعش الإرهابي".

وتابع: "كما قامت شركة (بي – بي) بإعداد دراسة شاملة لتطوير الحقول، والتي استغرقت وقتاً طويلاً من أجل تقديم دراسة محدثة عن حجم الإنتاج في ضوء خطة الإنتاج المعدلة، وقد تمت مصادقة مجلس الوزراء على توقيع العقد الجديد"، مشيرا الى أن "الاحتياطي المقدر للنفط في حقول محافظة كركوك يبلغ حوالي 5 مليارات برميل، ".

وأعلنت وزارة النفط، في وقت سابق، عن توقيع عقد بالأحرف الأولى لتطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة BP.