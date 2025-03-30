2025-03-30 15:30:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

الاخطاء التحكيمية لا تطاق .. نادي الطلبة يلوح بالانسحاب من دوري نجوم العراق





أعربت إدارة نادي الطلبة عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المتكررة التي تعرض لها الفريق خلال دوري نجوم العراق، وآخرها في مباراته أمام الزوراء ضمن الجولة الـ (25).

وأكدت الإدارة في بيان رسمي أن الأخطاء التي ارتكبها حكم الساحة، مهند قاسم وحكم الـ "VAR" سالم عامر، أثرت بشكل مباشر في نتيجة اللقاء، مما أدى إلى قلب مجريات المباراة بطريقة وصفتها بـ"الدراماتيكية". وشددت الإدارة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأخطاء، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لاسترداد حقوق الفريق".