مشرف فريق الجوية: جاهزون لمواجهة الشرطة وعازمون على تصحيح المسار

2025-03-30 15:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مشرف فريق القوة الجوية، أحمد خضير، جاهزية الفريق لمباراته المرتقبة أمام الشرطة ضمن الجولة الـ25 من دوري نجوم العراق، مشيراً إلى أهمية المواجهة كونها تجمع بين فريقين كبيرين في الكرة العراقية.

وقال خضير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" القوة الجوية يمتلك سجلاً مميزاً في المواسم الأخيرة، حيث نجح في التتويج بعدة بطولات، مما يجعل الديربي ذا طابع خاص.

وأضاف خضير أن " الفريق يسير بمنحنى تصاعدي رغم التعثر الأخير أمام الكرخ، حيث أضاع العديد من الفرص، ما أثر في النتيجة النهائية للمباراة، مؤكداً أن الجهاز الفني واللاعبين عازمون على تصحيح المسار وتقديم أداء قوي يسعد الجماهير، مشدداً على أن التحضيرات تمت بشكل إيجابي من الناحيتين الفنية والبدنية، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في الديربي المرتقب".