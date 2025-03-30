مقتل خال برصاص مسدس في بغداد

2025-03-30 15:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن خلافات عائلية تسببت في مقتل شخص شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن خلافات عائلية لم تُعرف أسبابها قد تطورت إلى مشاجرة بين شخص وخاله في منطقة الفضيلية شرقي بغداد، حيث استخدم الشخص السلاح الخفيف (مسدس)، ما اسفر عن مقتل الخال.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية بدأت في البحث عن ابن الأخت الذي لاذ بالفرار بعد الحادث، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد تفاصيل الحادث وملاحقة الفار.