2025-03-30 15:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني رفيع، يوم الأحد، بالعثور على جثة رجل مقطعة ومرمية على طريق بغداد-كركوك عند أطراف قضاء الخالص شمالي ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الجثة تعود لرجل غير معروف تعرض لحادث من قبل سيارة مسرعة دهسته وهرب سائقها إلى جهة مجهولة.

وبين، أن الجثة تعرضت للتشويه والتقطيع نتيجة مرور أكثر من سيارة عليها طيلة الليلة الماضية.

أكد أن الحادث ليس جريمة قتل، بل هو حادث دهس، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتوصل إلى السيارة التي تسببت في الحادث.