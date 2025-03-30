2025-03-30 15:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 21 آخرون، بحوادث سير شملت تصادمبين سيارات ودراجات نارية، صباح الأحد، وهو أول أيام عيد الفطر بحسب ما أعلنته أوقاف إقليم كوردستان.

وقالت مديرية صحة محافظة السليمانية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز،إنه خلال صباح اليوم، وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، وقعت عدد من الحوادث المروريةفي مدينة السليمانية، أدت إلى مصرع شخصين وإصابة 21 آخرين، منها 13 حالة ناتجة عن تصادمسيارات و8 حالات ناجمة عن اصطدام دراجات نارية.

وأوضحت، أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الطوارئ في المدينة لتلقيالعلاج، وأن حالة العديد منهم مستقرة، بينما يعاني البعض الآخر من إصابات خطيرة.

كما قدمت المديرية تعازيها لذوي الضحايا، داعية السائقين إلى توخي الحذرواتباع قوانين المرور لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث. فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقفي الحوادث لمعرفة أسبابها.