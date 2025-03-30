تركيا تؤكد توقيف صحافي سويدي بتهمة "الإرهاب"

2025-03-30 17:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

سافر الصحافي السويدي يواكيم مدين إلى تركيا لتغطية الاحتجاجات (أ ب)

أعلنت السلطات التركية اليوم الأحد أن الصحافي السويدي يواكيم مدين الذي أوقف في إسطنبول متهم بـ"الإرهاب" و"إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان، فيما نددت صحيفة "داغنز أي تي سي" باتهامات "عبثية" في حق مراسلها.

وجاء في بيان لمركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للحكومة أن الصحافي الذي تطالب به السلطات التركية "لانتمائه لمنظمة إرهابية مسلحة وإهانة الرئيس أوقف عند وصوله إلى مطار إسطنبول في الـ27 من مارس (آذار) الجاري ووضع في السجن في اليوم التالي".

وأكدت الحكومة التي تندد خصوصاً بمشاركة يواكيم مدين في تظاهرة لحزب العمال الكردستاني في ستوكهولم، أن "مذكرة التوقيف هذه لا علاقة لها بنشاطات صحافية"، علماً أن إعلامياً من "بي بي سي" طرد من البلد وأوقف 10 صحافيين في الأقل لتغطيتهم الحركة الاحتجاجية التي تهز تركيا منذ توقيف رئيس بلدية إسطنبول في الـ19 من مارس الجاري، وحزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية من تركيا وحلفائها.

ويأتي اتهام يواكيم مدين على خلفية مشاركته "في الـ11 من يناير (كانون الثاني) 2023 في تظاهرة منظمة من أنصار المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني/ اتحاد مجتمعات كردستان في ستوكهولم" تم خلالها الاستهزاء بأردوغان على شكل دمية متحركة.

وأفادت السلطات التركية بأن "مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية التابع للنيابة العامة في أنقرة فتح تحقيقاً في الحادثة في الـ13 من يناير 2023" في حق "15 مشتبهاً فيهم، من بينهم مدين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويتهم الصحافي أيضاً بتزويده الصحافة بيانات اتصال من "المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني/ اتحاد مجتمعات كردستان".

وندد رئيس تحرير صحيفة "داغنز أي تي سي" أندرياس غوستافسون التي يعمل لصالحها يواكيم مدين باتهامات "عبثية" في رسالة إلى وكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب "هذه الاتهامات عبثية، هو صحافي ولا شيء غير ذلك، وينبغي ألا تكون ممارسة الصحافة جريمة، وليست الأفعال بإهانة"، مضيفاً "تُبذل جهود حثيثة كي يفرج عنه ويتسنى له العودة إلى دياره وعائلته وزملائه في الصحيفة".

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينيغارد أول من أمس الجمعة أنها أبلغت بتوقيف مدين الذي سافر إلى تركيا لتغطية الاحتجاجات، وأن وزارتها تتعامل مع التطورات بـ"جدية كبيرة"، واليوم الأحد شددت الدبلوماسية السويدية على أن إطلاق سراح مدين "أولوية قصوى".

من جهة أخرى وفي مناسبة عيد الفطر، دعا رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو الذي تسبب توقيفه بحركة احتجاجية واسعة النطاق إلى "الوحدة" من سجن سيليفري.

وقال في رسالة نشرها محاموه على "إكس" إن "من يظن أنه لن يكون في وسعنا الاحتفال بهذا العيد مخطئ بشدة، لأننا سنجد من دون شك سبيلاً للاحتفال معاً، وسنسعى إلى تحقيق الوحدة في هذا العيد".



