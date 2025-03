2025-03-30 17:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اقترح بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، دعوة إلى إطلاق حوار وطني جاد يضم مختلف الأطراف العراقية، بهدف الخروج من الأزمات المتراكمة وبناء دولة قوية ومستقرة. في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، اليوم الأحد، ذكّر ساكو بالانتخابات المقبلة، ورأى أن العراق بحاجة ماسة إلى "مرحلة جديدة من التفكير والتخطيط، […]

The post ساكو يدعو إلى حوار وطني شامل لإنقاذ العراق appeared first on جريدة المدى.