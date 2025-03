الأمن النيابية: لا مبرر لوجود التحالف الدولي في العراق

2025-03-30 17:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاحد ،على ضرورة انهاء مهام التحالف الدولي في العراق وفق توقيتات محددة بحسب اتفاق لجان التفاوض ما بين بغداد وواشنطن. وقال الموسوي في تصريح تابعته (المدى)، إن "هناك ضرورة على الالتزام بالتوقيتات الزمنية لأنهاء مهام التحالف الدولي من العراق بحسب جولات الحوار والتفاوض ما بين […]

