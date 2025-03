2025-03-30 17:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، حسم اختيار مدرب جديد للمنتخب المقبل سريعاً، مؤكدا أن التأخير ليس من صالح الفريق في لقائي كوريا الجنوبية والأردن المقبلين. وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي إن "أنظار الاتحاد تتجه صوب المدرب الوطني والتي هي منحسرة بين أربعة أسماء هم كل من حكيم شاكر، وراضي شنيشل، وعبد الغني شهد، وباسم […]

